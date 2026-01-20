Янник Синнер неоднозначно ответил на просьбу выбрать между Кирьосом и Ким Чен Ыном

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер получил весьма необычный вопрос во время посещения подкаста Australian Open Now.

Синнера спросили, с кем бы он предпочёл сыграть в парном разряде – с австралийцем Ником Кирьосом или с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

«Если говорить про теннис, я без сомнений выберу Ника, я не хочу проигрывать! А вот для того, чтобы потусоваться… Честно говоря, не знаю (улыбается)», — ответил Синнер.

Напомним, Кирьос публично и жёстко критиковал Синнера за допинг-скандал. Большинство игроков либо поддержали итальянца, либо сохраняли нейтралитет.