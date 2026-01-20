«Не только у меня проблемы». Фриц вновь раскритиковал насыщенный календарь ATP

Финалист US Open — 2024, девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в очередной раз критически высказался о насыщенном графике ATP-тура.

«Если посмотреть на календарь соревнований, то не только у меня проблемы, многие начинают год с травмами. Возможно, сезон слишком длинный, не знаю. Может быть, четырёх недель недостаточно для полного восстановления. Так бывает. Я заложил хорошую базу во время предсезонной подготовки, чтобы восстановиться, но в то же время предсезонка настолько короткая, что нужно тренироваться тяжело, иначе в начале года чувствуешь, что мало времени провёл на корте, что очень похоже на мои ощущения.

Нужно быть здоровым, чтобы тренироваться, иначе ты окажешься в плохой ситуации в начале сезона. Это не лучшие условия», — приводит слова Фрица Punto de Break.