Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Не только у меня проблемы». Фриц вновь раскритиковал насыщенный календарь ATP

«Не только у меня проблемы». Фриц вновь раскритиковал насыщенный календарь ATP
Комментарии

Финалист US Open — 2024, девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц в очередной раз критически высказался о насыщенном графике ATP-тура.

«Если посмотреть на календарь соревнований, то не только у меня проблемы, многие начинают год с травмами. Возможно, сезон слишком длинный, не знаю. Может быть, четырёх недель недостаточно для полного восстановления. Так бывает. Я заложил хорошую базу во время предсезонной подготовки, чтобы восстановиться, но в то же время предсезонка настолько короткая, что нужно тренироваться тяжело, иначе в начале года чувствуешь, что мало времени провёл на корте, что очень похоже на мои ощущения.

Нужно быть здоровым, чтобы тренироваться, иначе ты окажешься в плохой ситуации в начале сезона. Это не лучшие условия», — приводит слова Фрица Punto de Break.

Материалы по теме
Тейлор Фриц заявил о проблемах со здоровьем, из-за которых он может приостановить карьеру
Материалы по теме
Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами
Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android