Арина Соболенко — Чжосюань Бай: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open

В ночь на 21 января в Мельбурне четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (1) сразится с 702-й ракеткой мира из Китая Чжосюань Бай (Q) во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 3:30 ночи мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Ранее Арина Соболенко и Чжосюань Бай не встречались в официальных матчах на уровне WTA.

Соболенко выигрывала титул в Мельбурне два раза — в 2023 и 2024 годах.