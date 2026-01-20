Арина Соболенко — Чжосюань Бай: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Поделиться
В ночь на 21 января в Мельбурне четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (1) сразится с 702-й ракеткой мира из Китая Чжосюань Бай (Q) во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 3:30 ночи мск.
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:30 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
|1
|2
|3
|
|
702
Чжосюань Бай
Ч. Бай
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Ранее Арина Соболенко и Чжосюань Бай не встречались в официальных матчах на уровне WTA.
Соболенко выигрывала титул в Мельбурне два раза — в 2023 и 2024 годах.
Комментарии
- 20 января 2026
-
21:43
-
21:31
-
21:07
-
20:57
-
20:46
-
20:30
-
20:06
-
19:54
-
19:42
-
19:18
-
18:58
-
18:23
-
18:19
-
18:09
-
17:58
-
17:47
-
17:46
-
17:34
-
17:26
-
16:46
-
16:43
-
16:25
-
16:14
-
16:00
-
15:59
-
15:33
-
15:30
-
15:07
-
15:01
-
14:46
-
14:24
-
14:11
-
14:08
-
13:58
-
13:54