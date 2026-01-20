Скидки
Арина Соболенко — Чжосюань Бай: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open 2026

Арина Соболенко — Чжосюань Бай: во сколько начало, где смотреть матч Australian Open
Комментарии

В ночь на 21 января в Мельбурне четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко (1) сразится с 702-й ракеткой мира из Китая Чжосюань Бай (Q) во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся приблизительно в 3:30 ночи мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:30 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Не начался
1 2 3
         
         
Чжосюань Бай
702
Китай
Чжосюань Бай
Ч. Бай

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Ранее Арина Соболенко и Чжосюань Бай не встречались в официальных матчах на уровне WTA.

Соболенко выигрывала титул в Мельбурне два раза — в 2023 и 2024 годах.

