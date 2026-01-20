Скидки
Главная Теннис Новости

«Круз! Ты проказник!» Коккинакис — о совместном фото сына Хьюитта с дочками Федерера

Чемпион Australian Open – 2022 в парном разряде, австралийский теннисист Танаси Коккинакис забавно отреагировал на фото 740-й ракетки мира Круза Хьюитта с дочерями 20-кратного победителя турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарца Роджера Федерера – близняшками Майлой Роуз и Шарлин Ривой.

Снимок был сделан на Australian Open — 2026, куда дети Федерера приехали вместе с отцом, который участвовал в церемонии открытия соревнований.

«Круз! Ах ты проказник!» — написал Коккинакис в социальных сетях.

Напомним, Круз Хьюитт – сын австралийца Ллейтона Хьюитта, победителя двух мэйджоров, бывшей первой ракетки мира.

