Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Мария Саккари: во сколько начало, где смотреть матч второго круга Australian Open 2026

Мирра Андреева — Мария Саккари: во сколько начало, где смотреть матч на Australian Open
Комментарии

21 января в Мельбурне серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сразится с бывшей третьей ракеткой мира из Греции Марией Саккари (ныне 53-й номер мирового рейтинга) во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене имени Маргарет Корт и начнётся не ранее 11:00 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:00 МСК
Мария Саккари
53
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
7
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Ранее Андреева и Саккари не встречались в официальных матчах на уровне WTA.

В случае успеха Андреева-младшая выйдет на победительницу встречи Айла Томлянович (Австралия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния).

Комментарии
