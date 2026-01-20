Мирра Андреева — Мария Саккари: во сколько начало, где смотреть матч на Australian Open
21 января в Мельбурне серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сразится с бывшей третьей ракеткой мира из Греции Марией Саккари (ныне 53-й номер мирового рейтинга) во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене имени Маргарет Корт и начнётся не ранее 11:00 мск.
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 11:00 МСК
53
Мария Саккари
М. Саккари
Не начался
|1
|2
|3
|
|
7
Мирра Андреева
М. Андреева
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Ранее Андреева и Саккари не встречались в официальных матчах на уровне WTA.
В случае успеха Андреева-младшая выйдет на победительницу встречи Айла Томлянович (Австралия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния).
