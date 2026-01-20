Андрей Рублёв — Жайме Фария: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Поделиться
Завтра, 21 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026, где сразятся нынешняя 15-я ракетка мира россиянин Андрей Рублёв и представитель Португалии Жайме Фария, занимающий в рейтинге ATP 151-ю строчку. Матч начнётся не ранее 3:30 мск.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:30 МСК
151
Жайме Фария
Ж. Фария
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.
Комментарии
- 20 января 2026
-
22:35
-
22:14
-
22:00
-
21:56
-
21:43
-
21:31
-
21:07
-
20:57
-
20:46
-
20:30
-
20:06
-
19:54
-
19:42
-
19:18
-
18:58
-
18:23
-
18:19
-
18:09
-
17:58
-
17:47
-
17:46
-
17:34
-
17:26
-
16:46
-
16:43
-
16:25
-
16:14
-
16:00
-
15:59
-
15:33
-
15:30
-
15:07
-
15:01
-
14:46
-
14:24