Касаткина — о перерыве: было ощущение, что я кого-то подвожу. Это наш менталитет такой

43-я ракетка мира бывшая российская теннисистка, ныне представляющая Австралию, Дарья Касаткина рассказала, как ей давалось принятие решения досрочно завершить сезон-2025 из-за эмоционального выгорания.

— Теннисистки часто после спадов в игре что-то меняют в команде. Запереживал ли твой тренер, что, может быть, кого-то пригласишь ещё или будет какой-то тяжёлый разговор?

— На самом деле для меня прийти и тренеру сказать, что я завершаю сезон на три турнира раньше, это уже был очень сложный разговор и очень сложное решение, потому что я никогда так не делала. То есть для меня сняться с турнира — это должно что-то фундаментальное произойти, и вот произошло. У меня было ощущение, что я кого-то подвожу. Это тоже наш менталитет такой.

Переживал ли он? По внешним признакам непонятно. Он вообще очень спокойный чувак. Я не знаю. Для меня было очевидно, что что-то со мной происходит, это идёт не из-за того, что у меня в команде какие-то проблемы. Это чисто мои какие-то такие фундаментальные, чисто психологические, ментальные вещи, — сказала Касаткина в видео на канале First&Red.