Янник Синнер повторил достижение Агасси, Федерера и Джоковича на Australian Open

Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 15-ю подряд победу на Открытом чемпионате Австралии.

На старте Australian Open – 2026 Синнер встречался с 93-й ракеткой мира из Франции Юго Гастоном. Янник уверенно забрал две первые партии (6:2, 6:1), после чего соперник итальянца не смог доиграть встречу из-за травмы. Это победа и стала для итальянца 15-й подряд.

С 2000 года только трём игрокам, помимо Синнера, удавалось добиться победной серии в 15 матчей в одиночном разряде AO, сообщает Opta Ace. Речь про американца Андре Агасси, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.