Янник Синнер повторил достижение Агасси, Федерера и Джоковича на Australian Open

Янник Синнер повторил достижение Агасси, Федерера и Джоковича на Australian Open
Четырёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер одержал 15-ю подряд победу на Открытом чемпионате Австралии.

На старте Australian Open – 2026 Синнер встречался с 93-й ракеткой мира из Франции Юго Гастоном. Янник уверенно забрал две первые партии (6:2, 6:1), после чего соперник итальянца не смог доиграть встречу из-за травмы. Это победа и стала для итальянца 15-й подряд.

Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 11:15 МСК
Юго Гастон
93
Франция
Юго Гастон
Ю. Гастон
Окончен
0 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
2 		1
6 		6
             
Янник Синнер
2
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер

С 2000 года только трём игрокам, помимо Синнера, удавалось добиться победной серии в 15 матчей в одиночном разряде AO, сообщает Opta Ace. Речь про американца Андре Агасси, швейцарца Роджера Федерера и серба Новака Джоковича.

