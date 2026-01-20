Циципас указал на заносчивость теннисистов, поставив им в пример звезду НБА Адетокунбо

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 35-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поднял тему заносчивости некоторых игроков тура. Грек считает, что они должны поучиться манерам у форварда «Милуоки Бакс» и чемпиона НБА грека Янниса Адетокунбо.

«Мне кажется, у нас все друг с другом ладят. Конечно, есть игроки, от которых сложнее добиться даже простого «привет», когда проходишь мимо. Сегодня я разговаривал со своим фитнес-тренером, и, знаете, есть одна вещь, которую я не понимаю в некоторых теннисистах, — это то, как быстро они развивают в себе некоторую заносчивость и эго после одного-двух хороших результатов. Вся их личность как будто меняется. Я бы не сказал, что они высокомерны. Возможно, некоторые из них.

Я просто хотел бы, чтобы больше теннисистов не были привязаны к своим результатам и к тому, что они делают. Я люблю скромных людей. Это одна из причин, почему я очень восхищаюсь Яннисом Адетокунбо. Он так многого добился в баскетболе. Он один из самых скромных спортсменов, которых я когда-либо встречал и с кем проводил время. Я бы хотел, чтобы больше теннисистов были такими», — приводит слова Циципаса TNT Sports.