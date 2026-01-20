Наоми Осака рассказала, почему вышла в образе медузы на Australian Open — 2026

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своём уникальном костюме для выхода на корт на Открытом чемпионате Австралии – 2026, который был сшит по её эскизам компанией Nike и дизайнером Робертом Вуном.

«Когда я оглядываюсь на игроков, которые были до меня, я думаю о том, как их образы стали воспоминаниями, которые останутся навсегда. Очень часто другие люди пишут за нас наши истории. Мне показалось, что я могу написать немного своей собственной», — приводит слова Осаки Vogue.

Осака рассказала, что в наряде преобладают два образа – медузы и бабочек. Первый пришёл в её голову, когда она читала книгу своей дочери Шай.

«Там было изображение медузы, и, когда я показала его ей, она так обрадовалась», — рассказала Наоми.

Второй же образ – это отсылка на знаменитый момент Осаки на Australian Open – 2021 с бабочками. Их можно было заметить на шляпе и зонтике Наоми.