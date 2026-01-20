Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наоми Осака рассказала, почему вышла в образе медузы на Australian Open — 2026

Наоми Осака рассказала, почему вышла в образе медузы на Australian Open — 2026
Комментарии

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака рассказала о своём уникальном костюме для выхода на корт на Открытом чемпионате Австралии – 2026, который был сшит по её эскизам компанией Nike и дизайнером Робертом Вуном.

«Когда я оглядываюсь на игроков, которые были до меня, я думаю о том, как их образы стали воспоминаниями, которые останутся навсегда. Очень часто другие люди пишут за нас наши истории. Мне показалось, что я могу написать немного своей собственной», — приводит слова Осаки Vogue.

Осака рассказала, что в наряде преобладают два образа – медузы и бабочек. Первый пришёл в её голову, когда она читала книгу своей дочери Шай.

«Там было изображение медузы, и, когда я показала его ей, она так обрадовалась», — рассказала Наоми.

Второй же образ – это отсылка на знаменитый момент Осаки на Australian Open – 2021 с бабочками. Их можно было заметить на шляпе и зонтике Наоми.

Материалы по теме
Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами
Горчичный цвет, бриллианты, зонтик и шляпа с вуалью. Звёзды АО шокируют своими образами
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android