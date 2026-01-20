Скидки
Александр Зверев — Александр Мюллер: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026

Александр Зверев — Александр Мюллер: во сколько начало, где смотреть матч AO-2026
Завтра, 21 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026, где сразятся нынешняя третья ракетка мира представитель Германии Александр Зверев и французский теннисист Александр Мюллер, занимающий в рейтинге ATP 52-е место. Матч начнётся не ранее 10:30 мск.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 10:30 МСК
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Напомним, Открытый чемпионат Австралии — 2026 проходит с 18 января по 1 февраля. Действующими чемпионами являются итальянец Янник Синнер (нынешняя вторая ракетка мира) и представительница США Мэдисон Киз.

Календарь Australian Open — 2026
Сетка Australian Open — 2026
