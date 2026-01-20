Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Джон Макинрой: мне кажется, Зверев понял, что ему нужно делать

Джон Макинрой: мне кажется, Зверев понял, что ему нужно делать
Комментарии

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой считает, что олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев способен в 2026 году завоевать дебютный титул на ТБШ.

«Мне кажется, Зверев понял, что ему нужно делать. Возможно, Рафа [Надаль] дал ему понять, что нужно быть более агрессивным, рисковать и не играть в обороне. Он достиг второго или третьего места в мире, играя на контратаках, но сегодня это уже не работает. Такой менталитет трудно изменить. У него были проблемы вне корта, которые, вероятно, его тяготят. Я не знаю, в каком он сейчас состоянии морально. Он всегда был в хорошей форме и улучшил свою подачу. Он мог бы добиться успеха, у него есть талант, однако изменить глубоко укоренившиеся привычки непросто», — сказал Макинрой в эфире TNT Sports.

Материалы по теме
Джон Макинрой откровенно высказался о шансах Джоковича завоевать титул на Australian Open
Материалы по теме
5 топ-матчей среды в теннисе: Мирра, Медведев и Соболенко на Australian Open
5 топ-матчей среды в теннисе: Мирра, Медведев и Соболенко на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android