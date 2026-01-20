Джон Макинрой: мне кажется, Зверев понял, что ему нужно делать

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой считает, что олимпийский чемпион 2020 года, третья ракетка мира немец Александр Зверев способен в 2026 году завоевать дебютный титул на ТБШ.

«Мне кажется, Зверев понял, что ему нужно делать. Возможно, Рафа [Надаль] дал ему понять, что нужно быть более агрессивным, рисковать и не играть в обороне. Он достиг второго или третьего места в мире, играя на контратаках, но сегодня это уже не работает. Такой менталитет трудно изменить. У него были проблемы вне корта, которые, вероятно, его тяготят. Я не знаю, в каком он сейчас состоянии морально. Он всегда был в хорошей форме и улучшил свою подачу. Он мог бы добиться успеха, у него есть талант, однако изменить глубоко укоренившиеся привычки непросто», — сказал Макинрой в эфире TNT Sports.