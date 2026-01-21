Елена Рыбакина — Варвара Грачёва: во сколько начало, где смотреть матч на Australian Open
В ночь на 22 января в Мельбурне чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится с 77-й ракеткой мира из Франции Варварой Грачёвой во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч начнётся не ранее 3:00 мск.
Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 13:00 МСК
5
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
|1
|2
|3
|
|
77
Варвара Грачёва
В. Грачёва
Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.
Ранее Рыбакина и Грачёва дважды встречались на уровне WTA, оба матча выиграла Елена. Первую победу над Грачёвой Рыбакина одержала на турнире в Санкт-Петербурге в 2022 году, вторую – на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе в 2023-м. Оба поединки прошли в двух сетах.
