Елена Рыбакина — Варвара Грачёва: во сколько начало, где смотреть матч на Australian Open 2026

Елена Рыбакина — Варвара Грачёва: во сколько начало, где смотреть матч на Australian Open
Комментарии

В ночь на 22 января в Мельбурне чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится с 77-й ракеткой мира из Франции Варварой Грачёвой во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч начнётся не ранее 3:00 мск.

Australian Open (ж). 2-й круг
22 января 2026, четверг. 13:00 МСК
Елена Рыбакина
5
Казахстан
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Не начался
1 2 3
         
         
Варвара Грачёва
77
Франция
Варвара Грачёва
В. Грачёва

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Ранее Рыбакина и Грачёва дважды встречались на уровне WTA, оба матча выиграла Елена. Первую победу над Грачёвой Рыбакина одержала на турнире в Санкт-Петербурге в 2022 году, вторую – на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе в 2023-м. Оба поединки прошли в двух сетах.

