Елена Рыбакина — Варвара Грачёва: во сколько начало, где смотреть матч на Australian Open

В ночь на 22 января в Мельбурне чемпионка Уимблдона-2022, пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина сразится с 77-й ракеткой мира из Франции Варварой Грачёвой во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч начнётся не ранее 3:00 мск.

Следить за играми Australian Open — 2026 можно на портале Eurosport Player (по подписке), а также на каналах Eurosport.

Ранее Рыбакина и Грачёва дважды встречались на уровне WTA, оба матча выиграла Елена. Первую победу над Грачёвой Рыбакина одержала на турнире в Санкт-Петербурге в 2022 году, вторую – на «тысячнике» в Индиан-Уэллсе в 2023-м. Оба поединки прошли в двух сетах.