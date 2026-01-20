Скидки
Главная Теннис Новости

Наоми Осака: я выросла среди лучших в стиле — Серены и Винус Уильямс, Шараповой

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», 17-я ракетка мира японская теннисистка Наоми Осака после того, как произвела фурор своим нарядом на Australian Open – 2026, призналась, что мечтает, чтобы и другие теннисистки были более «экстравагантными» в вопросах выбора одежды на корт.

«Я выросла среди лучших в стиле — Серены [Уильямс], Винус [Уильямс], [Марии] Шараповой. О ней мало говорят, но и Бетани Маттек-Сэндс тоже стоит отметить. Она умела использовать то, что у неё было.

Думаю, в стиле всё сводится к личности. Я не ожидаю, что кто-то очень сдержанный наденет вуаль и выйдет играть матч. Но, думаю, люди стремятся проявить свои личности. Я видела, как у кого-то в волосах были бантики. Думаю, это может стать первым шагом к чему-то новому. Интересно, что будет дальше», — приводит слова Осаки TNT Sports.

