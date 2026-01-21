Медведев — Алис: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Australian Open — 2026
Завтра, 21 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой России Даниилом Медведевым и французом Кентеном Алисом, который занимает 83-ю строчку в рейтинге ATP. Матч начнётся не ранее 4:30 мск.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 04:30 МСК
12
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|4
|5
|
|
83
Кентен Алис
К. Алис
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и французом.
Счёт личных встреч теннисистов — 2-0. В обоих матчах победу одержал Медведев.
Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до второго круга.
