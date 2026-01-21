Скидки
Главная Теннис Новости

Медведев — Алис: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Australian Open — 2026

Медведев — Алис: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Australian Open — 2026
Комментарии

Завтра, 21 января, в Мельбурне пройдёт встреча второго круга Открытого чемпионата Австралии — 2026 между первой ракеткой России Даниилом Медведевым и французом Кентеном Алисом, который занимает 83-ю строчку в рейтинге ATP. Матч начнётся не ранее 4:30 мск.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 04:30 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3 4 5
             
             
Кентен Алис
83
Франция
Кентен Алис
К. Алис

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча между россиянином и французом.

Счёт личных встреч теннисистов — 2-0. В обоих матчах победу одержал Медведев.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер. В прошлом году Даниил Медведев дошёл до второго круга.

Календарь Australian Open — 2026
Сетка Australian Open — 2026
