Фриц: на этой неделе я получил травмы, о которых пока не хочу слишком много говорить

Финалист US Open — 2024, девятая ракетка мира американский теннисист Тейлор Фриц после выхода во второй круг Australian Open — 2026 рассказал, насколько за межсезонье ему удалось избавиться от болезненных ощущений в колене.

«Проблем с коленом стало меньше. Именно этого я и хотел добиться – почувствовать себя лучше через два с лишним месяца после начала программы по укреплению сухожилий. Не ожидал, что смогу сыграть такой длинный и физически тяжёлый матч (на старте AO-2026 Фриц со счётом 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 6:3 обыграл Валентена Руае. – Прим. «Чемпионата») и при этом почти не чувствовать боли. Это очень обнадёживает. К сожалению, на этой неделе я получил другие травмы, о которых пока не хочу слишком много говорить. Возможно, расскажу о них после турнира, но пока приходится действовать по обстоятельствам, так как я уже сталкивался с подобным», — приводит слова Фрица Punto de Break.