Дарья Касаткина высказалась о суде между Федерацией тенниса России и Аванесян

Дарья Касаткина высказалась о суде между Федерацией тенниса России и Аванесян
43-я ракетка мира австралийская, а ранее российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о ситуации, связанной с конфликтом между Федерацией тенниса России (ФТР) и армянской (бывшей российской) теннисисткой Элиной Аванесян, которую организация обязала восполнить убытки в связи с неисполнением договора спортивной подготовки.

— Что думаешь по поводу ситуации с Аванесян? У неё был контракт с федерацией. Теперь ей нужно выплачивать деньги.
— С юридической точки зрения тут как бы, что сказать, был подписан контракт. С этим контрактом потом пошли в суд. Суд решил. Тут как бы сказать нечего. Как есть, так и есть, — сказала Касаткина в интервью First&Red.

Армянскую теннисистку Элину Аванесян обязали возместить убытки Федерации тенниса России
