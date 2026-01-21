Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Олейникова: чувство, будто живу рядом с опасными людьми. Я говорю, например, о Соболенко

Олейникова: чувство, будто живу рядом с опасными людьми. Я говорю, например, о Соболенко
Комментарии

92-я ракетка мира украинская теннисистка Александра Олейникова считает, что российские и белорусские игроки не должны быть допущены к турнирам WTA и ATP.

«На самом деле, у меня такое чувство, будто я живу рядом с опасными людьми. У них опасные убеждения. И их поступки опасны.

Я говорю, например, о первой ракетке мира (Арине Соболенко. – Прим. «Чемпионата»). Знаете ли вы, что она подписала список в поддержку Лукашенко в 2020 году? Во время протестов в Беларуси. Так вот, она подписала и заявила, что Лукашенко – её президент.

Диана Шнайдер была награждена Путиным. Она заявила, что будет рада получить награду от своего президента. Это её собственные слова, взятые из интервью. Есть также игроки, которые участвуют в выставочных турнирах, организованных «Газпромом»», — приводит слова Олейниковой L'Equipe.

Материалы по теме
5 топ-матчей среды в теннисе: Мирра, Медведев и Соболенко на Australian Open
5 топ-матчей среды в теннисе: Мирра, Медведев и Соболенко на Australian Open
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android