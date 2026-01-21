Мирра Андреева — Мария Саккари: текстовая онлайн-трансляция 2-го круга Australian Open

Сегодня, 21 января в Мельбурне серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, седьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сразится с бывшей третьей ракеткой мира из Греции Марией Саккари (ныне 53-й номер мирового рейтинга) во втором круге Открытого чемпионата Австралии – 2026. Их матч пройдёт на арене имени Маргарет Корт и начнётся не ранее 11:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Мария Саккари во втором круге Australian Open – 2026.

Ранее Андреева и Саккари не встречались в официальных матчах на уровне WTA.

В случае успеха Андреева-младшая выйдет на победительницу встречи Айла Томлянович (Австралия) — Елена-Габриэла Русе (Румыния).