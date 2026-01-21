Хачанов достиг 70% побед и более на трёх из четырёх турнирах «Большого шлема»
Поделиться
Серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов после выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии – 2026 довёл процент своих побед на данном турнире «Большого шлема» до 70%. Теперь у россиянина на трёх из четырёх мэйджорах этот показатель достигает или превышает 70%.
• Australian Open (21 победа – девять поражений, 70%);
• «Ролан Гаррос» (24 победы – девять поражений, 72,7%);
• Уимблдон (16 побед – шесть поражений, 72,7%).
В первом круге AO-2026 Хачанов со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 одолел 38-ю ракетку мира из США 21-летнего Алекса Михельсена.
Australian Open (м). 1-й круг
20 января 2026, вторник. 05:05 МСК
18
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
3 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6
|6
|5
|6
|
|4
|3
|7
|3
38
Алекс Михельсен
А. Михельсен
Следующим соперником Карена в Мельбурне станет ещё один американец Нишеш Басаваредди (Q).
Комментарии
- 21 января 2026
-
00:43
-
00:15
-
00:12
- 20 января 2026
-
23:50
-
23:43
-
23:12
-
23:07
-
22:57
-
22:35
-
22:14
-
22:00
-
21:56
-
21:43
-
21:31
-
21:07
-
20:57
-
20:46
-
20:30
-
20:06
-
19:54
-
19:42
-
19:18
-
18:58
-
18:23
-
18:19
-
18:09
-
17:58
-
17:47
-
17:46
-
17:34
-
17:26
-
16:46
-
16:43
-
16:25
-
16:14