Хачанов достиг 70% побед и более на трёх из четырёх турнирах «Большого шлема»

Серебряный призёр Олимпиады-2020, 18-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов после выхода во второй круг Открытого чемпионата Австралии – 2026 довёл процент своих побед на данном турнире «Большого шлема» до 70%. Теперь у россиянина на трёх из четырёх мэйджорах этот показатель достигает или превышает 70%.

• Australian Open (21 победа – девять поражений, 70%);

• «Ролан Гаррос» (24 победы – девять поражений, 72,7%);

• Уимблдон (16 побед – шесть поражений, 72,7%).

В первом круге AO-2026 Хачанов со счётом 4:6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3 одолел 38-ю ракетку мира из США 21-летнего Алекса Михельсена.

Следующим соперником Карена в Мельбурне станет ещё один американец Нишеш Басаваредди (Q).