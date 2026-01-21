Hublot выпустил впечатляющую коллекцию часов в честь титулов Новака Джоковича

Известный бренд часов Hublot представил грандиозную коллекцию, посвящённую 24-кратному чемпиону «Больших шлемов», четвёртой ракетке мира сербскому теннисисту Новаку Джоковичу. Она называется Hublot Big Bang Tourbillon Novak Djokovic GOAT Edition.

Джокович стал амбассадором Hublot в 2021 году. Теннисист часто появляется на публике в часах швейцарского производителя.

Коллекция выполнена в трёх цветах, соответствующих трём типам покрытий в теннисе (хард, грунт, трава). Всего в рамках запуска выпущен 101 экземпляр, отражающий количество трофеев Джоковича на каждом типе поверхности:

72 модели в синем цвете (столько у Джоковича титулов на харде);

21 модель в оранжевом цвете (столько у Джоковича титулов на грунте);

восемь моделей в зелёном цвете (столько у Джоковича титулов на траве).

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Фото: Hublot

Интересно, что после каждого нового титула Джоковича Hublot обещает выпускать дополнительный пронумерованный экземпляр, окрашенный в соответствии с покрытием, на котором победил 38-летний Новак.

На сайте Hublot цены на модели часов Джоковича начинаются от € 56,7 тыс.

Джокович в данный момент выступает на Открытом чемпионате Австралии – 2026, где может завоевать свой 73-й титул на харде.