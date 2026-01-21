Скидки
Теннис

Жайме Фария — Андрей Рублёв: Андрей выиграл первый сет во втором круге AO-2026

Жайме Фария — Андрей Рублёв: Андрей выиграл первый сет во втором круге AO-2026
Комментарии

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч второго круга в мужском одиночном разряде между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (13-й посев) и 151-м в мировом рейтинге Жайме Фарией из Португалии. Первая партия осталась за Рублёвым со счётом 6:4.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:45 МСК
Жайме Фария
151
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
4 		2
6 		4
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Соперники держали свою подачу вплоть до седьмого гейма, в котором россиянину удалось сделать решающий брейк.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Фария — Рублёв встретится с сильнейшим в противостоянии 21-й ракетки мира аргентинца Франсиско Серундоло (18-й посев) и 66-го в мировом рейтинге боснийца Дамира Джумхура.

