Жайме Фария — Андрей Рублёв: Андрей выиграл первый сет во втором круге AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч второго круга в мужском одиночном разряде между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (13-й посев) и 151-м в мировом рейтинге Жайме Фарией из Португалии. Первая партия осталась за Рублёвым со счётом 6:4.

Соперники держали свою подачу вплоть до седьмого гейма, в котором россиянину удалось сделать решающий брейк.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Фария — Рублёв встретится с сильнейшим в противостоянии 21-й ракетки мира аргентинца Франсиско Серундоло (18-й посев) и 66-го в мировом рейтинге боснийца Дамира Джумхура.