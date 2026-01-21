Диана Шнайдер пробилась в 3-й круг Australian Open — 2026, отыграв три матчбола у Гибсон

22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в третий круг турнира Australian Open — 2026 благодаря волевой победе над 21-летней австралийской теннисисткой Талией Гибсон, занимающей в рейтинге WTA 119-е место. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:4 в пользу Шнайдер.

Диана семь раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Гибсон выполнила восемь эйсов при шести двойных ошибках и использовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных за матч.

В 10-м гейме второго сета при счёте 5:4 в пользу соперницы российская теннисистка отыграла три одиночных матчбола.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Диана Шнайдер сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (12-я ракетка мира).