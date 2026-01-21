Скидки
Талия Гибсон — Диана Шнайдер, результат матча 21 января 2026, счёт 1:2, 2-й круг; Australian Open — 2026

Диана Шнайдер пробилась в 3-й круг Australian Open — 2026, отыграв три матчбола у Гибсон
22-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер пробилась в третий круг турнира Australian Open — 2026 благодаря волевой победе над 21-летней австралийской теннисисткой Талией Гибсон, занимающей в рейтинге WTA 119-е место. Встреча спортсменок продлилась 2 часа 15 минут и завершилась со счётом 3:6, 7:5, 6:4 в пользу Шнайдер.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:10 МСК
Талия Гибсон
119
Австралия
Талия Гибсон
Т. Гибсон
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Диана Шнайдер
22
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер

Диана семь раз подала навылет, допустив четыре двойные ошибки, и реализовала 6 из 10 брейк-пойнтов. Гибсон выполнила восемь эйсов при шести двойных ошибках и использовала пять брейк-пойнтов из 11 заработанных за матч.

В 10-м гейме второго сета при счёте 5:4 в пользу соперницы российская теннисистка отыграла три одиночных матчбола.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Диана Шнайдер сыграет с украинкой Элиной Свитолиной (12-я ракетка мира).

Сетка турнира Australian Open
