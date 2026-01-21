Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Т. Мария / С. Вальтерт — М. Козырева / С. Сантамария, результат матча 21 января 2026, счет 0:2, 1-й круг Australian Open — 2026

Мария Козырева и Сабрина Сантамария из США вышли во второй круг парного AO-2026
Комментарии

В ночь с 20 на 21 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в женском парном разряде, в котором российско-американской паре Марии Козыревой и Сабрины Сантамарии противостоял дуэт Татьяны Марии (Германия) и Симоны Вальтерт (Швейцария). Встреча закончилась победой Козыревой и Сантамарии в двух сетах — 7:6 (7:0), 6:1.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
21 января 2026, среда. 03:10 МСК
Татьяна Мария
Германия
Татьяна Мария
Симона Вальтерт
Швейцария
Симона Вальтерт
Т. Мария С. Вальтерт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 0 		1
7 7 		6
         
Мария Козырева
Россия
Мария Козырева
Сабрина Сантамария
США
Сабрина Сантамария
М. Козырева С. Сантамария

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Мария Козырева и Сабрина Сантамария сыграют с победителями встречи между российской парой Ирины Хромачёвой и Александры Пановой (11-й посев) и межнациональным дуэтом Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Китайский Тайбэй).

Календарь Australian Open - 2026 в женском парном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском парном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android