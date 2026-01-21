Мария Козырева и Сабрина Сантамария из США вышли во второй круг парного AO-2026
В ночь с 20 на 21 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в женском парном разряде, в котором российско-американской паре Марии Козыревой и Сабрины Сантамарии противостоял дуэт Татьяны Марии (Германия) и Симоны Вальтерт (Швейцария). Встреча закончилась победой Козыревой и Сантамарии в двух сетах — 7:6 (7:0), 6:1.
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
21 января 2026, среда. 03:10 МСК
Татьяна Мария
Симона Вальтерт
Т. Мария С. Вальтерт
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|1
|
|6
Мария Козырева
Сабрина Сантамария
М. Козырева С. Сантамария
Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Мария Козырева и Сабрина Сантамария сыграют с победителями встречи между российской парой Ирины Хромачёвой и Александры Пановой (11-й посев) и межнациональным дуэтом Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Китайский Тайбэй).
