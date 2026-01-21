Мария Козырева и Сабрина Сантамария из США вышли во второй круг парного AO-2026

В ночь с 20 на 21 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч первого круга в женском парном разряде, в котором российско-американской паре Марии Козыревой и Сабрины Сантамарии противостоял дуэт Татьяны Марии (Германия) и Симоны Вальтерт (Швейцария). Встреча закончилась победой Козыревой и Сантамарии в двух сетах — 7:6 (7:0), 6:1.

Во втором круге Открытого чемпионата Австралии Мария Козырева и Сабрина Сантамария сыграют с победителями встречи между российской парой Ирины Хромачёвой и Александры Пановой (11-й посев) и межнациональным дуэтом Эри Ходзуми (Япония)/Фансянь У (Китайский Тайбэй).