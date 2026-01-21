Скидки
Элина Свитолина — Линда Климовичова, результат матча 21 января 2026, счет 2:0, 2-й круг Australian Open

Элина Свитолина вышла в третий круг AO-2026, где может сыграть с Дианой Шнайдер
Комментарии

Украинская теннисистка 12-я ракетка мира Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. В матче второго круга соревнования 31-летняя украинка обыграла Линду Климовичову из Польши (134-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 05:55 МСК
Элина Свитолина
12
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Кристина Букша
52
Испания
Кристина Букша
К. Букша

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Свитолина выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету польской спортсменки три эйса, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем матче Свитолина сыграет с победительницей пары Талия Гибсон (Австралия) — Диана Шнайдер (Россия).

Календарь Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в женском одиночном разряде
