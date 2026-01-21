Элина Свитолина вышла в третий круг AO-2026, где может сыграть с Дианой Шнайдер

Украинская теннисистка 12-я ракетка мира Элина Свитолина вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии 2026 года. В матче второго круга соревнования 31-летняя украинка обыграла Линду Климовичову из Польши (134-я в рейтинге) со счётом 7:5, 6:1.

Матч продолжался 1 час 15 минут. За это время Свитолина выполнила три подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету польской спортсменки три эйса, три двойных ошибки и один реализованный брейк-пойнт из шести.

В следующем матче Свитолина сыграет с победительницей пары Талия Гибсон (Австралия) — Диана Шнайдер (Россия).