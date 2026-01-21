Скидки
Главная Теннис Новости

Арина Соболенко — Чжосюань Бай, результат матча 21 января 2026, счет 2:0, 2-й круг Australian Open 2026, Потапова, Радукану

Арина Соболенко вышла в третий круг на AO-2026, где встретится с Потаповой или Радукану
Комментарии

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open — 2026. В матче второго круга она обыграла китаянку Чжосюань Бай (702-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:1.

Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:10 МСК
Арина Соболенко
1
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		1
         
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
118
Франция
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана

Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету её соперницы две двойные ошибки, два эйса и один реализованный брейк-пойнт из двух.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Австрия) — Эмма Радукану (Великобритания).

Календарь женского Australian Open - 2026
Сетка женского Australian Open - 2026
