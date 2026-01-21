Арина Соболенко вышла в третий круг на AO-2026, где встретится с Потаповой или Радукану
Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий круг Australian Open — 2026. В матче второго круга она обыграла китаянку Чжосюань Бай (702-й номер рейтинга WTA) со счётом 6:3, 6:1.
Australian Open (ж). 1-й круг
18 января 2026, воскресенье. 11:10 МСК
1
Арина Соболенко
А. Соболенко
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|1
118
Тьянцоа Ракотоманга-Ражана
Т. Ракотоманга-Ражана
Матч продолжался 1 час 14 минут. За это время Соболенко выполнила четыре подачи навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету её соперницы две двойные ошибки, два эйса и один реализованный брейк-пойнт из двух.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко сыграет с победительницей матча Анастасия Потапова (Австрия) — Эмма Радукану (Великобритания).
Комментарии
