Главная Теннис Новости

Медведев — Алис: Даниил проиграл первый сет на тай-брейке во втором круге AO-2026

Комментарии

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч второго круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 83-м в мировом рейтинге Кентеном Алисом из Франции. Первый сет остался за Алисом со счётом 7:6 (11:9).

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 04:50 МСК
Даниил Медведев
12
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
2-й сет
0 : 1
1 2 3 4 5
             
6 9 		0
7 11 		2
             
Кентен Алис
83
Франция
Кентен Алис
К. Алис

Дело дошло до тай-брейка, где сильнее оказался французский теннисист.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Даниил Медведев — Кентен Алис встретится с 47-ой ракеткой мира венгром Фабианом Марожаном.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
