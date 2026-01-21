Жайме Фария — Андрей Рублёв: Андрей повёл в два сета во втором круге AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч второго круга в мужском одиночном разряде между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (13-й посев) и 151-м в мировом рейтинге Жайме Фарией из Португалии. Вторая партия осталась за Рублёвым со счётом 6:3.

Победу в сете Андрею принесли брейки в пятом и девятом геймах. Ранее первую партию также выиграл Рублёв — 6:4.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Фария — Рублёв встретится с 21-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло (18-й посев).