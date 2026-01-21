Жайме Фария — Андрей Рублёв: Андрей повёл в два сета во втором круге AO-2026
Поделиться
В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч второго круга в мужском одиночном разряде между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (13-й посев) и 151-м в мировом рейтинге Жайме Фарией из Португалии. Вторая партия осталась за Рублёвым со счётом 6:3.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:45 МСК
151
Жайме Фария
Ж. Фария
3-й сет
0 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|5
|
|6
|4
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Победу в сете Андрею принесли брейки в пятом и девятом геймах. Ранее первую партию также выиграл Рублёв — 6:4.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Фария — Рублёв встретится с 21-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло (18-й посев).
Комментарии
- 21 января 2026
-
05:25
-
05:09
-
04:56
-
04:44
-
04:37
-
04:23
-
02:30
-
01:02
-
00:43
-
00:15
-
00:12
- 20 января 2026
-
23:50
-
23:43
-
23:12
-
23:07
-
22:57
-
22:35
-
22:14
-
22:00
-
21:56
-
21:43
-
21:31
-
21:07
-
20:57
-
20:46
-
20:30
-
20:06
-
19:54
-
19:42
-
19:18
-
18:58
-
18:23
-
18:19
-
18:09
-
17:58