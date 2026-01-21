Скидки
Теннис

Жайме Фария — Андрей Рублёв: Фария сократил отставание по сетам в матче 2-го круга AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч второго круга в мужском одиночном разряде между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (13-й посев) и 151-м в мировом рейтинге Жайме Фарией из Португалии. Третью партию выиграл Фария со счётом 6:4, текущий счёт по сетам — 2:1 в пользу Рублёва.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:45 МСК
Жайме Фария
151
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 3
6 		6 4 5
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Победу в сете португальцу принёс брейк в третьем гейме при счёте 1:1. Ранее первая и вторая партии остались за Рублёвым со счётом 6:4 и 6:3 соответственно.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Фария — Рублёв встретится с 21-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло (18-й посев).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
