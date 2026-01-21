Полина Кудерметова проиграла Кларе Таусон во втором круге Australian Open 2026

150-я ракетка мира узбекская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти в третий круг Australian Open — 2026. В матче второго круга она проиграла датчанке Кларе Таусон (14-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 6:3, 5:7.

Матч продолжался 1 час 53 минуты. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету её соперницы девять эйсов, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Клара Таусон сыграет с победительницей матча Виктория Мбоко (США) — Кэти Макнелли (США).