Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Полина Кудерметова — Клара Таусон, результат матча 21 января 2026, счет 2:0, 2-й круг Australian Open 2026

Полина Кудерметова проиграла Кларе Таусон во втором круге Australian Open 2026
Комментарии

150-я ракетка мира узбекская теннисистка Полина Кудерметова не смогла выйти в третий круг Australian Open — 2026. В матче второго круга она проиграла датчанке Кларе Таусон (14-й номер рейтинга WTA) со счётом 3:6, 6:3, 5:7.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 05:50 МСК
Полина Кудерметова
150
Узбекистан
Полина Кудерметова
П. Кудерметова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 5
6 		3 7
         
Клара Таусон
14
Дания
Клара Таусон
К. Таусон

Матч продолжался 1 час 53 минуты. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила восемь двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету её соперницы девять эйсов, две двойные ошибки и семь реализованных брейк-пойнтов из восьми.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Клара Таусон сыграет с победительницей матча Виктория Мбоко (США) — Кэти Макнелли (США).

Календарь женского Australian Open – 2026
Сетка женского Australian Open – 2026
Материалы по теме
Андрей Рублёв обыграл Жайме Фарию и вышел в третий круг Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android