Андрей Рублёв обыграл Жайме Фарию и вышел в третий круг Australian Open — 2026

В ночь с 20 на 21 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (13-й посев) и 151-м в мировом рейтинге Жайме Фарией из Португалии. Победу в четырёх сетах одержал Рублёв — 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.
Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты. Рублёв шесть раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. Фария выполнил 10 эйсов при пяти двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из 12 заработанных за матч.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв встретится с 21-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло (18-й посев).
