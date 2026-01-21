Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Жайме Фария — Андрей Рублёв, результат матча 21 января 2026, счёт 1:3, 2-й круг Australian Open — 2026

Андрей Рублёв обыграл Жайме Фарию и вышел в третий круг Australian Open — 2026
Комментарии

В ночь с 20 на 21 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 15-й ракеткой мира российским теннисистом Андреем Рублёвым (13-й посев) и 151-м в мировом рейтинге Жайме Фарией из Португалии. Победу в четырёх сетах одержал Рублёв — 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:45 МСК
Жайме Фария
151
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 5
6 		6 4 7
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

Продолжительность матча составила 2 часа 52 минуты. Рублёв шесть раз подал навылет, допустив три двойные ошибки, и реализовал пять из девяти брейк-пойнтов. Фария выполнил 10 эйсов при пяти двойных ошибках и использовал два брейк-пойнта из 12 заработанных за матч.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв встретится с 21-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло (18-й посев).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android