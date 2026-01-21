Даниил Медведев — Кентен Алис: Даниил выиграл третий сет во втором круге AO-2026

В эти минуты на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне проходит матч второго круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 83-м в мировом рейтинге Кентеном Алисом из Франции. Третий сет остался за Медведевым со счётом 6:4.

Российский теннисист забрал второй сет подряд и повёл по партиям со счётом 2-1.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии победитель матча Даниил Медведев — Кентен Алис встретится с 47-ой ракеткой мира венгром Фабианом Марожаном.

Открытый чемпионат Австралии в мужском одиночном разряде проходит с 18 января по 1 февраля. Призовой фонд составляет $ 74,9 млн. Действующим победителем турнира является итальянец Янник Синнер, который в финальном матче прошлого года обыграл немца Александра Зверева со счётом 6:3, 7:6, 6:3.