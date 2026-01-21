Даниил Медведев обыграл Кентена Алиса и вышел в третий круг Australian Open — 2026

В ночь с 20 на 21 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между 12-й ракеткой мира российским теннисистом Даниилом Медведевым (11-й посев) и 83-м в мировом рейтинге Кентеном Алисом из Франции. Победу в четырёх сетах одержал Медведев — 6:7 (9:11), 6:3, 6:4, 6:2.
Матч продолжался 3 часа 2 минуты. За это время Медведев выполнил 14 подач навылет, допустил шесть двойных ошибок и реализовал шесть брейк-пойнтов из десяти. На счету его соперника шесть эйсов, шесть двойных ошибок и два реализованных брейк-пойнтов из 13.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Даниил Медведев встретится с 47-ой ракеткой мира венгром Фабианом Марожаном.
