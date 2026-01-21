Анастасия Потапова обыграла Эмму Радукану во втором круге Australian Open 2026

55-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг Australian Open — 2026. В матче второго круга она обыграла англичанку Эмму Радукану (29-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Потапова выполнила три подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Анастасия Потапова сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.