Анастасия Потапова обыграла Эмму Радукану во втором круге Australian Open 2026

Теннис

Анастасия Потапова — Эмма Радукану, результат матча 21 января 2026, счет 2:0, 2-й круг Australian Open 2026



55-я ракетка мира австрийская теннисистка Анастасия Потапова вышла в третий круг Australian Open — 2026. В матче второго круга она обыграла англичанку Эмму Радукану (29-й номер рейтинга WTA) со счётом 7:6 (7:3), 6:2.

Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 06:25 МСК
Анастасия Потапова
55
Австрия
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		6
6 3 		2
         
Эмма Радукану
29
Великобритания
Эмма Радукану
Э. Радукану

Матч продолжался 1 час 32 минуты. За это время Потапова выполнила три подачи навылет, допустила три двойных ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету её соперницы один эйс, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Анастасия Потапова сыграет с первой ракеткой мира белорусской теннисисткой Ариной Соболенко.

Календарь женского Australian Open – 2026
Сетка женского Australian Open – 2026
Даниил Медведев обыграл Кентена Алиса и вышел в третий круг Australian Open — 2026
