Карлос Алькарас — Янник Ханфман, результат матча 21 января 2026, счёт 3:0, 2-й круг Australian Open — 2026

Карлос Алькарас обыграл Янника Ханфмана и вышел в третий круг Australian Open — 2026
В ночь с 20 на 21 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и 102-м в мировом рейтинге Янником Ханфманом из Германии. Победу в трёх сетах одержал Алькарас — 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 06:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 4 		3 2
             
Янник Ханфман
102
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. За это время Алькарас выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с победителем матча Майкл Чжэн (США) — Корентен Муте (Франция).

Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Турнирная сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Даниил Медведев обыграл Кентена Алиса и вышел в третий круг Australian Open — 2026
