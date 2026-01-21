Карлос Алькарас обыграл Янника Ханфмана и вышел в третий круг Australian Open — 2026

В ночь с 20 на 21 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в мужском одиночном разряде между первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом и 102-м в мировом рейтинге Янником Ханфманом из Германии. Победу в трёх сетах одержал Алькарас — 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.

Матч продолжался 2 часа 44 минуты. За это время Алькарас выполнил 11 подач навылет, допустил три двойные ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из девяти. На счету его соперника семь эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Карлос Алькарас встретится с победителем матча Майкл Чжэн (США) — Корентен Муте (Франция).