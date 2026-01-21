Кори Гауфф вышла в третий круг Australian Open — 2026, переиграв Ольгу Данилович
В ночь с 20 на 21 января мск на хардовом турнире «Большого шлема» Australian Open — 2026 в австралийском Мельбурне завершился матч второго круга в женском одиночном разряде между третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США и 69-й в мировом рейтинге Ольгой Данилович из Сербии. Встреча закончилась победой Гауфф в двух сетах — 6:2, 6:2.
Australian Open (ж). 2-й круг
21 января 2026, среда. 07:00 МСК
3
Кори Гауфф
К. Гауфф
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
69
Ольга Данилович
О. Данилович
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Кори Гауфф встретится с 70-й ракеткой мира американкой Хейли Баптист.
