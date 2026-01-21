Андрей Рублёв, AO-2026: результаты матчей 21 января, следующий соперник, путь до титула

15-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв провёл второй матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в мужском одиночном разряде, где посеян под 13-м номером. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Андрея Рублёва до титула.

Результаты Андрея Рублёва на Australian Open — 2026:

1/64 финала: Андрей Рублёв (Россия) — Маттео Арнальди (Италия) – 6:4, 6:2, 6:3;

1/32 финала: Андрей Рублёв (Россия) – Жайме Фария (Португалия) — 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.

Следующий матч на Australian Open – 2026:

1/16 финала: Франсиско Серундоло (Аргентина).

Возможная сетка Андрея Рублёва на Australian Open — 2026:

1/8 финала: Александр Зверев (Германия);

1/4 финала: Даниил Медведев (Россия);

1/2 финала: Карлос Алькарас (Испания);

финал: Янник Синнер (Италия).