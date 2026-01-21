Арина Соболенко, AO-2026: результаты матчей 21 января, следующий соперник, путь до титула

Первая ракетка мира представительница Беларуси Арина Соболенко провела второй матч основной сетки Открытого чемпионата Австралии — 2026 в женском одиночном разряде. «Чемпионат» публикует результаты и возможный турнирный путь Арины Соболенко до титула.
Результаты Арины Соболенко на Australian Open — 2026:
1/64 финала: Арина Соболенко (Беларусь) — Тьянцоа Ракотоманга-Ражана (Франция) — 6:4, 6:1;
1/32 финала: Арина Соболенко (Беларусь) — Чжосюань Бай (Китай) — 6:3, 6:1.
Следующий матч на Australian Open – 2026:
1/16 финала: Анастасия Потапова (Австрия);
Возможная сетка до титула:
1/8 финала: Клара Таусон (Дания, 14);
1/4 финала: Жасмин Паолини (Италия, 7);
1/2 финала: Кори Гауфф (США, 3);
финал: Ига Швёнтек (Польша, 2).