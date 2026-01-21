Скидки
«Не могу полностью привыкнуть к корту». Даниил Медведев — о выступлении на Australian Open

Чемпион US Open — 2021, 12-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев оценил уровень своей игры после выхода в третий круг Australian Open — 2026.

«Честно говоря, в Брисбене я играл намного лучше. Я до сих пор не могу полностью привыкнуть к корту. Чувствую, что мне немного не хватает силы в ударах. Но это хорошо, потому что, когда продолжаешь побеждать на протяжении турнире, то постепенно к этому привыкаешь… но я определённо играю лучше, это первый раз за пару лет, когда я в третьем раунде турнира «Большого шлема», так что я чувствую себя хорошо», — сказал Медведев в послематчевом интервью.

