Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Питер / Чен — Дарья Касаткина / Арина Родионова, результат матча 21 января 2026, счет 1:2, 1 круг Australian Open 2026

Касаткина и Родионова вышли во второй круг парного Australian Open — 2026
Комментарии

Австралийские теннисистки Дарья Касаткина и Арина Родионова успешно стартовали на Australian Open — 2026 в парном разряде. В первом круге они одержали победу над полькой Катаржиной Питер и Джаниче Чен из Индонезии со счётом 1:6, 6:4, 6:4.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
21 января 2026, среда. 07:15 МСК
Катаржина Питер
Польша
Катаржина Питер
Джаниче Чен
Индонезия
Джаниче Чен
К. Питер Д. Чен
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 4
1 		6 6
         
Дарья Касаткина
Австралия
Дарья Касаткина
Арина Родионова
Австралия
Арина Родионова
Д. Касаткина А. Родионова

Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Касаткина и Родионова выполнили одну подачу навылет, допустили 11 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 17. На счету их соперниц четыре эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Во втором круге AO-2026 Касаткина и Родионова сыграют с победительницами матча Куинн Глисон (США)/Елена Приданкина (Россия) — Анна Данилина (Казахстан)/Александра Крунич (Сербия).

Календарь женского парного Australian Open - 2026
Сетка женского парного Australian Open - 2026
Материалы по теме
Дарья Касаткина проиграла 126-й ракетке мира в первом круге Australian Open — 2026
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android