Касаткина и Родионова вышли во второй круг парного Australian Open — 2026
Австралийские теннисистки Дарья Касаткина и Арина Родионова успешно стартовали на Australian Open — 2026 в парном разряде. В первом круге они одержали победу над полькой Катаржиной Питер и Джаниче Чен из Индонезии со счётом 1:6, 6:4, 6:4.
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
21 января 2026, среда. 07:15 МСК
Катаржина Питер
Джаниче Чен
К. Питер Д. Чен
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|4
|
|6
|6
Дарья Касаткина
Арина Родионова
Д. Касаткина А. Родионова
Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Касаткина и Родионова выполнили одну подачу навылет, допустили 11 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 17. На счету их соперниц четыре эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.
Во втором круге AO-2026 Касаткина и Родионова сыграют с победительницами матча Куинн Глисон (США)/Елена Приданкина (Россия) — Анна Данилина (Казахстан)/Александра Крунич (Сербия).
