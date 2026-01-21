Касаткина и Родионова вышли во второй круг парного Australian Open — 2026

Австралийские теннисистки Дарья Касаткина и Арина Родионова успешно стартовали на Australian Open — 2026 в парном разряде. В первом круге они одержали победу над полькой Катаржиной Питер и Джаниче Чен из Индонезии со счётом 1:6, 6:4, 6:4.

Матч продолжался 2 часа 6 минут. За это время Касаткина и Родионова выполнили одну подачу навылет, допустили 11 двойных ошибок и реализовали 5 брейк-пойнтов из 17. На счету их соперниц четыре эйса, четыре двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.

Во втором круге AO-2026 Касаткина и Родионова сыграют с победительницами матча Куинн Глисон (США)/Елена Приданкина (Россия) — Анна Данилина (Казахстан)/Александра Крунич (Сербия).