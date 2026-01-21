«Я ничего о нём не знал». Андрей Рублёв — о сопернике по второму кругу AO-2026
Поделиться
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высоко оценил своего соперника по второму кругу Australian Open — 2026, португальца Жайме Фарию. Рублёв победил со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:45 МСК
151
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|5
|
|6
|4
|7
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
«Я ничего о нём не знал, но потом поискал информацию и увидел, что год назад он взял сет у Джоковича во втором круге. У него потрясающая подача и бэкхенд, он хорошо двигается и много борется. Наблюдая за его игрой, я задавался вопросом, почему ему приходится играть квалификацию», — сказал Рублёв в послематчевом интервью.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв встретится с 21-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло.
Комментарии
- 21 января 2026
-
10:07
-
09:56
-
09:43
-
09:43
-
09:29
-
09:21
-
09:12
-
09:05
-
08:58
-
08:45
-
08:31
-
08:02
-
07:59
-
07:48
-
07:17
-
07:00
-
06:49
-
06:34
-
06:04
-
05:34
-
05:25
-
05:09
-
04:56
-
04:44
-
04:37
-
04:23
-
02:30
-
01:02
-
00:43
-
00:15
-
00:12
- 20 января 2026
-
23:50
-
23:43
-
23:12
-
23:07