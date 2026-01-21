Скидки
«Я ничего о нём не знал». Андрей Рублёв — о сопернике по второму кругу AO-2026

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высоко оценил своего соперника по второму кругу Australian Open — 2026, португальца Жайме Фарию. Рублёв победил со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:45 МСК
Жайме Фария
151
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 5
6 		6 4 7
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

«Я ничего о нём не знал, но потом поискал информацию и увидел, что год назад он взял сет у Джоковича во втором круге. У него потрясающая подача и бэкхенд, он хорошо двигается и много борется. Наблюдая за его игрой, я задавался вопросом, почему ему приходится играть квалификацию», — сказал Рублёв в послематчевом интервью.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв встретится с 21-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло.

