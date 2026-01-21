«Я ничего о нём не знал». Андрей Рублёв — о сопернике по второму кругу AO-2026

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв высоко оценил своего соперника по второму кругу Australian Open — 2026, португальца Жайме Фарию. Рублёв победил со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.

«Я ничего о нём не знал, но потом поискал информацию и увидел, что год назад он взял сет у Джоковича во втором круге. У него потрясающая подача и бэкхенд, он хорошо двигается и много борется. Наблюдая за его игрой, я задавался вопросом, почему ему приходится играть квалификацию», — сказал Рублёв в послематчевом интервью.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв встретится с 21-й ракеткой мира аргентинцем Франсиско Серундоло.