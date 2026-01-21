Скидки
Теннис

«Было очень тяжело». Алькарас — о победе во втором круге Australian Open — 2026

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас прокомментировал свою победу в матче второго круга Australian Open – 2026 с немецким теннисистом Янником Ханфманом. Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:3, 6:2.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 06:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 4 		3 2
             
Янник Ханфман
102
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

– Против Янника всегда непросто играть, даже если сегодня это был Янник Ханфман. В первом сете вам пришлось проделать очень, очень большую работу. Как всё ощущалось на корте?
– Честно говоря, было действительно очень тяжело. В начале матча я чувствовал мяч не так хорошо, как хотелось бы. А ещё он играл очень качественно, каждый раз старался выходить в атаку, занимать агрессивную позицию. Поэтому мне было непросто, и я этим даже горжусь — тем, как справлялся с каждой ситуацией, особенно в первом сете. Я выиграл первый сет, одержал первую важную победу в матче, а после этого стал играть лучше, чувствовать себя увереннее на корте и просто начал максимально использовать те возможности, которые он мне давал, – сказал Алькарас в интервью Eurosport после матча.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Алькарас сыграет с победителем встречи между французом Корентеном Муте и американским теннисистом Майклом Чжэном.

