Давидович-Фокина обошёл Хачанова по количеству пятисетовых матчей на ТБШ с 2020 года

14-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина обошёл россиянина Карена Хачанова и стал лидером по количеству сыгранных пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема» с 2020 года, сообщает Opta Ace. Давидович-Фокина одержал победу в матче второго круга над американцем Райлли Опелкой со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 5:7, 4:6, 6:4.

Матч с Опелкой стал 17-й пятисетовой встречей для испанца на турнирах «Большого шлема» с 2020 года. По 16 игр провели американец Томми Пол и российский теннисист Карен Хачанов. 15 раз играли пятисетовые матчи серб Миомир Кецманович и американец Тейлор Фриц.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2025 Давидович-Фокина сыграет с американцем Томми Полом.