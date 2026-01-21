Давидович-Фокина обошёл Хачанова по количеству пятисетовых матчей на ТБШ с 2020 года
14-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина обошёл россиянина Карена Хачанова и стал лидером по количеству сыгранных пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема» с 2020 года, сообщает Opta Ace. Давидович-Фокина одержал победу в матче второго круга над американцем Райлли Опелкой со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 5:7, 4:6, 6:4.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 05:45 МСК
63
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|6 3
|7
|6
|4
|
|7 7
|5
|4
|6
14
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
Матч с Опелкой стал 17-й пятисетовой встречей для испанца на турнирах «Большого шлема» с 2020 года. По 16 игр провели американец Томми Пол и российский теннисист Карен Хачанов. 15 раз играли пятисетовые матчи серб Миомир Кецманович и американец Тейлор Фриц.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2025 Давидович-Фокина сыграет с американцем Томми Полом.
