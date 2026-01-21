Скидки
Давидович-Фокина обошёл Хачанова по количеству пятисетовых матчей на ТБШ с 2020 года

Комментарии

14-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина обошёл россиянина Карена Хачанова и стал лидером по количеству сыгранных пятисетовых матчей на турнирах «Большого шлема» с 2020 года, сообщает Opta Ace. Давидович-Фокина одержал победу в матче второго круга над американцем Райлли Опелкой со счётом 6:3, 7:6 (7:3), 5:7, 4:6, 6:4.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 05:45 МСК
Райлли Опелка
63
США
Райлли Опелка
Р. Опелка
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
3 		6 3 7 6 4
6 		7 7 5 4 6
             
Алехандро Давидович-Фокина
14
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

Матч с Опелкой стал 17-й пятисетовой встречей для испанца на турнирах «Большого шлема» с 2020 года. По 16 игр провели американец Томми Пол и российский теннисист Карен Хачанов. 15 раз играли пятисетовые матчи серб Миомир Кецманович и американец Тейлор Фриц.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии – 2025 Давидович-Фокина сыграет с американцем Томми Полом.

