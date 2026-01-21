Скидки
«Кофе, сон, кофе, сон». Рублёв описал свой типичный выходной на Australian Open

Комментарии

14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв кратко рассказал, как проведёт выходной день на Australian Open — 2026 между матчами второго и третьего круга. Сегодня, 21 января, россиянин обыграл португальца Жайме Фарию со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:45 МСК
Жайме Фария
151
Португалия
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		3 6 5
6 		6 4 7
             
Андрей Рублёв
15
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв

— Как Андрей Рублёв проведёт завтрашний выходной?
— Кофе, сон, кофе, сон, тренировка и сон. Вот и всё, — сказал Рублёв в послематчевом интервью.

В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв встретится с 21-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло. Матчи Australian Open — 2026 проходят с 18 января по 1 февраля.

