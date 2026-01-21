«Кофе, сон, кофе, сон». Рублёв описал свой типичный выходной на Australian Open
14-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв кратко рассказал, как проведёт выходной день на Australian Open — 2026 между матчами второго и третьего круга. Сегодня, 21 января, россиянин обыграл португальца Жайме Фарию со счётом 6:4, 6:3, 4:6, 7:5.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 03:45 МСК
151
Жайме Фария
Ж. Фария
Окончен
1 : 3
|1
|2
|3
|4
|5
|
|3
|6
|5
|
|6
|4
|7
15
Андрей Рублёв
А. Рублёв
— Как Андрей Рублёв проведёт завтрашний выходной?
— Кофе, сон, кофе, сон, тренировка и сон. Вот и всё, — сказал Рублёв в послематчевом интервью.
В третьем круге Открытого чемпионата Австралии Андрей Рублёв встретится с 21-й ракеткой мира аргентинским теннисистом Франсиско Серундоло. Матчи Australian Open — 2026 проходят с 18 января по 1 февраля.
