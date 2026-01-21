Арина Соболенко оценила нашумевший наряд Наоми Осаки на AO-2026

Четырёхкратная победительница турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о наряде четырёхкратной чемпионки мэйджоров японки Наоми Осаки на Australian Open — 2026.

«Мода — прекрасный мир. Здесь нет осуждения. Это её видение. Это идеально подходит ей и её культуре, её характеру. Я бы определённо устроила крутой выход на красную дорожку», — сказала Соболенко на пресс-конференции.

Осака вышла на матч первого круга в объёмных штанах, белой шляпе, с которой свисала вуаль, в руках у неё был небольшой зонтик. Эксклюзивную форму для японки производит американская компания Nike.