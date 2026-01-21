Скидки
Теннис

Алькарас: многие думают — 1-й номер играет с 100-м, значит, матч будет лёгким

Комментарии

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что статус первой ракетки мира не избавляет от трудностей на корте, особенно когда условия и стиль соперника создают дискомфорт. В матче второго круга Australian Open испанец обыграл 102-юракетку мира немецкого теннисиста Янника Ханфмана (7:6 (7:4), 6:3, 6:2).

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 06:15 МСК
Карлос Алькарас
1
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 6
6 4 		3 2
             
Янник Ханфман
102
Германия
Янник Ханфман
Я. Ханфман

«Думаю, многие просто смотрят на рейтинг: мол, я первый номер мира, а играю против 100-го — значит, матч будет лёгким. Но, если честно, это совсем не так. Каждый матч — разный, у каждого соперника свой стиль. Есть игроки, чей теннис тебе подходит, и тогда ты чувствуешь себя очень комфортно. А есть такие, против кого играть неудобно. Наверное, у Ханфмана как раз такой стиль, с которым мне на корте не очень комфортно, поэтому матч против него точно не был лёгким.

Плюс условия – ветрено, очень жарко. Я думал, что будет облачно, но вышло солнце — слава богу, если честно. В любом случае условия постоянно меняются, к ним нужно адаптироваться, а это иногда бывает совсем непросто», – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.

