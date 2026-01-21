Алькарас: многие думают — 1-й номер играет с 100-м, значит, матч будет лёгким

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас признался, что статус первой ракетки мира не избавляет от трудностей на корте, особенно когда условия и стиль соперника создают дискомфорт. В матче второго круга Australian Open испанец обыграл 102-юракетку мира немецкого теннисиста Янника Ханфмана (7:6 (7:4), 6:3, 6:2).

«Думаю, многие просто смотрят на рейтинг: мол, я первый номер мира, а играю против 100-го — значит, матч будет лёгким. Но, если честно, это совсем не так. Каждый матч — разный, у каждого соперника свой стиль. Есть игроки, чей теннис тебе подходит, и тогда ты чувствуешь себя очень комфортно. А есть такие, против кого играть неудобно. Наверное, у Ханфмана как раз такой стиль, с которым мне на корте не очень комфортно, поэтому матч против него точно не был лёгким.

Плюс условия – ветрено, очень жарко. Я думал, что будет облачно, но вышло солнце — слава богу, если честно. В любом случае условия постоянно меняются, к ним нужно адаптироваться, а это иногда бывает совсем непросто», – сказал Алькарас в интервью на корте после матча.