Тьен с «баранкой» обыграл Шевченко и вышел в третий круг Australian Open — 2026

29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в третий круг Australian open – 2026, обыграв в матче второго круга турнира казахстанца Александра Шевченко со счётом 6:2, 5:7, 6:1, 6:0.

Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. За время матча Тьен выполнил девять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 9 из 13 брейк-пойнтов. Шевченко сделал в игре четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В матче третьего круга Лёнер Тьен сыграет с победителем встречи между австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и португальцем Нуну Боржешем.