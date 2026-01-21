Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Лёнер Тьен — Александр Шевченко, результат матча 21 января 2026, счет 3:1, 1-й круг Australian Open – 2026

Тьен с «баранкой» обыграл Шевченко и вышел в третий круг Australian Open — 2026
Комментарии

29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в третий круг Australian open – 2026, обыграв в матче второго круга турнира казахстанца Александра Шевченко со счётом 6:2, 5:7, 6:1, 6:0.

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 08:15 МСК
Лёнер Тьен
29
США
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 1
1 2 3 4 5
             
6 		5 6 6
2 		7 1 0
             
Александр Шевченко
97
Казахстан
Александр Шевченко
А. Шевченко

Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. За время матча Тьен выполнил девять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 9 из 13 брейк-пойнтов. Шевченко сделал в игре четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.

В матче третьего круга Лёнер Тьен сыграет с победителем встречи между австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и португальцем Нуну Боржешем.

Сетка Australian open - 2026 в мужском одиночном разярде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Материалы по теме
Бублик взял сет на пути к 3-му кругу AO! Ждём Мирру, Медведев и Рублёв победили. LIVE!
Live
Бублик взял сет на пути к 3-му кругу AO! Ждём Мирру, Медведев и Рублёв победили. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android