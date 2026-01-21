Тьен с «баранкой» обыграл Шевченко и вышел в третий круг Australian Open — 2026
Поделиться
29-я ракетка мира американский теннисист Лёнер Тьен вышел в третий круг Australian open – 2026, обыграв в матче второго круга турнира казахстанца Александра Шевченко со счётом 6:2, 5:7, 6:1, 6:0.
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 08:15 МСК
29
Лёнер Тьен
Л. Тьен
Окончен
3 : 1
|1
|2
|3
|4
|5
|
|5
|6
|6
|
|7
|1
|0
97
Александр Шевченко
А. Шевченко
Теннисисты провели на корте 2 часа 4 минуты. За время матча Тьен выполнил девять подач навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать 9 из 13 брейк-пойнтов. Шевченко сделал в игре четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из четырёх.
В матче третьего круга Лёнер Тьен сыграет с победителем встречи между австралийским теннисистом Джорданом Томпсоном и португальцем Нуну Боржешем.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 января 2026
-
10:54
-
10:46
-
10:30
-
10:21
-
10:17
-
10:12
-
10:07
-
09:56
-
09:43
-
09:43
-
09:29
-
09:21
-
09:12
-
09:05
-
08:58
-
08:45
-
08:31
-
08:02
-
07:59
-
07:48
-
07:17
-
07:00
-
06:49
-
06:34
-
06:04
-
05:34
-
05:25
-
05:09
-
04:56
-
04:44
-
04:37
-
04:23
-
02:30
-
01:02
-
00:43