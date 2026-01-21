Муте после отказа Чжэна вышел в третий круг АО-2026, где сыграет с Алькарасом
Поделиться
37-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел в третий круг Australian Open – 2026 после того, как его соперник американец Майкл Чжэн отказался от продолжения борьбы в четвёртом сете матча второго круга. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:3, 2:0 (отказ Чжэна).
Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 08:00 МСК
174
Майкл Чжэн
М. Чжэн
Окончен
1 : 3
Rt
|1
|2
|3
|4
|5
|
|1
|3
|0
|
|6
|6
|2
37
Корентен Муте
К. Муте
Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. За время матча Муте выполнил 10 подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать все семь брейк-пойнтов, заработанных за матч. Майкл Чжэн сделал в игре три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.
В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии Корентен Муте сыграет с первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.
Материалы по теме
Комментарии
- 21 января 2026
-
10:54
-
10:46
-
10:30
-
10:21
-
10:17
-
10:12
-
10:07
-
09:56
-
09:43
-
09:43
-
09:29
-
09:21
-
09:12
-
09:05
-
08:58
-
08:45
-
08:31
-
08:02
-
07:59
-
07:48
-
07:17
-
07:00
-
06:49
-
06:34
-
06:04
-
05:34
-
05:25
-
05:09
-
04:56
-
04:44
-
04:37
-
04:23
-
02:30
-
01:02
-
00:43