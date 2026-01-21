Скидки
Корентен Муте — Майкл Чжэн, результат матча 21 января 2026, счет 2:1 (отказ Чжэна), 1-й круг Australian Open – 2026

Муте после отказа Чжэна вышел в третий круг АО-2026, где сыграет с Алькарасом
Комментарии

37-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте вышел в третий круг Australian Open – 2026 после того, как его соперник американец Майкл Чжэн отказался от продолжения борьбы в четвёртом сете матча второго круга. Встреча завершилась со счётом 3:6, 6:1, 6:3, 2:0 (отказ Чжэна).

Australian Open (м). 2-й круг
21 января 2026, среда. 08:00 МСК
Майкл Чжэн
174
США
Майкл Чжэн
М. Чжэн
Окончен
1 : 3
Rt
1 2 3 4 5
             
6 		1 3 0
3 		6 6 2
             
Корентен Муте
37
Франция
Корентен Муте
К. Муте

Теннисисты провели на корте 2 часа 1 минуту. За время матча Муте выполнил 10 подач навылет, допустив при этом пять двойных ошибок, а также смог реализовать все семь брейк-пойнтов, заработанных за матч. Майкл Чжэн сделал в игре три эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал три брейк-пойнта из семи.

В матче третьего круга Открытого чемпионата Австралии Корентен Муте сыграет с первой ракеткой мира испанским теннисистом Карлосом Алькарасом.

Сетка Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
Календарь Australian Open - 2026 в мужском одиночном разряде
