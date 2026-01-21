«Всё делает со стилем». Алькарас оценил уровень игры Федерера в гольф

Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас поделился мнением об уровне игры в гольф 20-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира швейцарского теннисиста Роджера Федерера.

– С кем вы играли в гольф на днях?

– Мне повезло — я играл с Роджером.

– Как Роджер играет гольф?

– Так же красиво, как в теннис.

– Почему я не удивлён?

– Я тоже не удивлён. Это просто невероятно. Всё, за что он берётся, он делает со стилем — очень красиво. У него потрясающий свинг, он играет в гольф действительно очень хорошо. Насколько я знаю, он играет всего около двух лет, но уровень у него уже очень высокий. Я играю пять лет — и он уже меня обыграл, – сказал Алькарас в интервью на корте после матча второго круга Открытого чемпионата Австралии.