Анна Калинская и Сорана Кырстя проиграли в первом круге парного Australian Open — 2026
Российская теннисистка Анна Калинская и румынка Сорана Кырстя завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. В первом круге они потерпели поражение от дуэта Элисе Мертенс (Бельгия)/Чжан Шуай (Китай), посеянного под четвёртым номером, со счётом 4:6, 2:6.
Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
21 января 2026, среда. 09:15 МСК
Сорана Кырстя
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай
Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Калинская и Кырстя выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету Мертенс и Шуай три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.
Во втором круге AO-2026 Мертенс и Шуай сыграют с дуэтом Ива Йович (США)/Виктория Мбоко (Канада).
