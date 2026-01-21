Скидки
Теннис

Сорана Кырстя / Анна Калинская — Элисе Мертенс / Чжан Шуай, результат матча 21 января 2026, счет 0:2, 2 круг Australian Open 2026

Анна Калинская и Сорана Кырстя проиграли в первом круге парного Australian Open — 2026
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская и румынка Сорана Кырстя завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. В первом круге они потерпели поражение от дуэта Элисе Мертенс (Бельгия)/Чжан Шуай (Китай), посеянного под четвёртым номером, со счётом 4:6, 2:6.

Australian Open — парный разряд (ж). 1-й круг
21 января 2026, среда. 09:15 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Элисе Мертенс
Бельгия
Элисе Мертенс
Чжан Шуай
Китай
Чжан Шуай
Э. Мертенс Ч. Шуай

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Калинская и Кырстя выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету Мертенс и Шуай три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге AO-2026 Мертенс и Шуай сыграют с дуэтом Ива Йович (США)/Виктория Мбоко (Канада).

Календарь женского парного Australian Open - 2026
Сетка женского парного Australian Open - 2026
