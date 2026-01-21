Анна Калинская и Сорана Кырстя проиграли в первом круге парного Australian Open — 2026

Российская теннисистка Анна Калинская и румынка Сорана Кырстя завершили выступление на Australian Open — 2026 в парном разряде. В первом круге они потерпели поражение от дуэта Элисе Мертенс (Бельгия)/Чжан Шуай (Китай), посеянного под четвёртым номером, со счётом 4:6, 2:6.

Матч продолжался 1 час 21 минуту. За это время Калинская и Кырстя выполнили одну подачу навылет, не допустили двойных ошибок и реализовали один брейк-пойнт из пяти. На счету Мертенс и Шуай три эйса, одна двойная ошибка и четыре реализованных брейк-пойнта из семи.

Во втором круге AO-2026 Мертенс и Шуай сыграют с дуэтом Ива Йович (США)/Виктория Мбоко (Канада).